Κάτας για επιστροφή στο Ισραήλ: «Κάτι πολύ ξεχωριστό που με συγκίνησε»

Οnsports Τeam

Ο Όντεντ Κάτας μετά τη νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στην Βιλερμπάν στάθηκε στην επιστροφή της ομάδας του στο Ισραήλ μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του πολέμου.

Η Μακάμπι επέστρεψε στο Ισραήλ, επέστρεψε στη φυσική της έδρας και μετά την νίκη της επί της Βιλερμπάν ο Όντεντ Κάτας δεν έκρυψε την συγκίνησή του.

Απόψε δεν ήταν το θέμα το μπάσκετ. Ήταν πολύ ξεχωριστό για εμάς, πολύ συγκινητικό. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο είναι χαρούμενοι, όλοι όσοι έχουν σχέση με τον σύλλογο. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για εμάς. Ζήσαμε ξανά αυτή την τρελή και υπέροχη ατμόσφαιρα, παίζοντας μπροστά στους οπαδούς μας τον αγώνα της Euroleague. Πήραμε τη νίκη, δεν ήταν σπουδαίο μπάσκετ, αλλά ένιωσα ότι με συγκίνησε. Ήμουν πολύ συγκινημένος τις τελευταίες μέρες, περιμένοντας αυτόν τον αγώνα, και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο ίσχυε και για τους παίκτες. Ήμασταν κάπως ανήσυχοι, ήμασταν αγχωμένοι, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε» ανέφερε.