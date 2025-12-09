Ποέτα: «Θα πρέπει να είναι έτοιμος με Παναθηναϊκό ο Γκούντουριτς»

Οnsports Τeam

Ο Σέρβος άσος των Ιταλών αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στον αγώνα της Αρμάνι με το «τριφύλλι».

Η Αρμάνι Μιλάνο θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Unipol Forum» για την 15η αγωνιστική της Euroleague, την Πέμπτη (11/12) το βράδυ στις 21:30 και οι Ιταλοί αναμένεται να έχουν μια… έξτρα βοήθεια.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του τεχνικού των Ιταλών, ο Μάρκο Γκούντουριτς έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην αναμέτρηση.

Ο Πέπε Ποέτα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Μάρκο Γκούντουριτς και τόνισε πως θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με το «τριφύλλι». «Ο Γκούντουριτς θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για το ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό την Πέμπτη» ανέφερε ο τεχνικός.

Την ίδια ώρα, εκτός θα είναι ο Λορένζο Μπράουν, αλλά και οι Νίκο Μάνιο και Ντιέγκο Φλακαντόρι, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.