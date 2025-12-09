Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ποέτα: «Θα πρέπει να είναι έτοιμος με Παναθηναϊκό ο Γκούντουριτς»
Οnsports Τeam 09 Δεκεμβρίου 2025, 12:37
EUROLEAGUE

Ποέτα: «Θα πρέπει να είναι έτοιμος με Παναθηναϊκό ο Γκούντουριτς»

Ο Σέρβος άσος των Ιταλών αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στον αγώνα της Αρμάνι με το «τριφύλλι».

Η Αρμάνι Μιλάνο θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Unipol Forum» για την 15η αγωνιστική της Euroleague, την Πέμπτη (11/12) το βράδυ στις 21:30 και οι Ιταλοί αναμένεται να έχουν μια… έξτρα βοήθεια.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του τεχνικού των Ιταλών, ο Μάρκο Γκούντουριτς έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην αναμέτρηση.

Ο Πέπε Ποέτα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Μάρκο Γκούντουριτς και τόνισε πως θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με το «τριφύλλι». «Ο Γκούντουριτς θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για το ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό την Πέμπτη» ανέφερε ο τεχνικός.

Την ίδια ώρα, εκτός θα είναι ο Λορένζο Μπράουν, αλλά και οι Νίκο Μάνιο και Ντιέγκο Φλακαντόρι, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Το αντίο του Τζαβέλα
4 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Το αντίο του Τζαβέλα
BASKET LEAGUE
Περιστέρι: Τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό
13 λεπτά πριν Περιστέρι: Τα εισιτήρια του αγώνα με τον Ολυμπιακό
CHAMPIONS LEAGUE
Λίβερπουλ: Η μοναχική φωτογραφία του Σαλάχ στο γυμναστήριο μετά το «κόψιμό» του από τον Σλοτ
18 λεπτά πριν Λίβερπουλ: Η μοναχική φωτογραφία του Σαλάχ στο γυμναστήριο μετά το «κόψιμό» του από τον Σλοτ
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, Καϊράτ - Ολυμπιακός: Πολικό ψύχος στην Αστάνα - Οι συνθήκες την ώρα του αγώνα
28 λεπτά πριν Champions League, Καϊράτ - Ολυμπιακός: Πολικό ψύχος στην Αστάνα - Οι συνθήκες την ώρα του αγώνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved