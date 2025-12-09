Ομάδες

Μπίσλι: «Δεν πάω στη Σερβία, αυτά είναι μ@λ@κ..ς»
Οnsports Τeam 09 Δεκεμβρίου 2025, 11:31
EUROLEAGUE

Μπίσλι: «Δεν πάω στη Σερβία, αυτά είναι μ@λ@κ..ς»

Με τον πλέον ξεκάθαρο αλλά και… άκομψο τρόπο, ο Μαλίκ Μπίσλι έκανε γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με την Παρτιζάν και θα παραμείνει στο ΝΒΑ.

Τις τελευταίες ημέρες η φημολογία που ήθελε τον Μαλίκ Μπίσλι να είναι ολοένα και πιο κοντά στην μεταγραφή του στην Παρτιζάν Βελιγραδίου φούντωνε όλο και περισσότερο, αλλά πλέον η συζήτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί, μιας και ο ίδιος ο παίκτης διέψευσε όλες τις φήμες και όλες τις πληροφορίες.

Το «Nova.rs» ανέφερε πως οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της χρονιάς έναντι δύο εκατομμυρίων δολαρίων, και μάλιστα χωρίς NBA-out, αλλά κάτι τέτοιο διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τον ίδιο τον Μπίσλι.

Κατά τη διάρκεια ενός live stream, ο Μπίσλι ανέφερε πως δεν πρόκειται να πάει στη Σερβία. «Δεν πάω στη Σερβία. Απλά, μ@λ@κ!ς να το ξέρετε. Δεν έρχομαι» είπε χαρακτηριστικά.



