Παρτίζαν: Ανακοινώθηκε ο Ζάρκο Πάσπαλι!

Onsports Team

Ο διάσημος πρώην παίκτης της εθνικής Σερβίας και θρύλος της Παρτίζαν, Ζάρκο Πάσπαλι, διορίστηκε νέος αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, αντικαθιστώντας τον Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος αποχώρησε μετά από τεσσεράμισι χρόνια.

Παρεμπιπτόντως, ο Πάσπαλι, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έγινε πρόσφατα μέλος του ΔΣ του συλλόγου αντί του Γκόραν Γκρμπόβιτς, οπότε όλα έδειχναν ότι είναι έτοιμος να εμπλακεί πιο ενεργά με την Παρτίζαν, η οποία βρίσκεται σε μια καμπή μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο.