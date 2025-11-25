Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Κόντρα στον Ζοτς για την 4η σερί νίκη του - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται απόψε (25/11, 21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center Athens την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027, φέρνει τους αγώνες της Euroleague νωρίτερα την τρέχουσα εβδομάδα.

Οι αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν Τρίτη (25/11) και Τετάρτη (26/11), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ελληνοσερβικές μάχες.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί στην EuroLeague στις 4 συνεχόμενες επιτυχίες, εκμεταλλευόμενοι την «κολασμένη» έδρα τους (έχει ήδη ανακοινωθεί sold out) και την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Τζέντι Οσμάν, Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ, με τη συμμετοχή του Βασίλη Τολιόπουλου να αποφασίζεται από τον Τούρκο προπονητή πριν από το τζάμπολ. Από την πλευρά του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει να αντιμετωπίσει μόνο την απουσία του Κάρλικ Τζόουνς.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 25 Νοεμβρίου

18:00 Ντουμπάι – Παρί Novasports4

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια Novasports Start

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν Novasports Prime

21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Novasports4

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου