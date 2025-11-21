Ο γιατρός του Λεσόρ έχει χειρουργήσει Κριστιάνο Ρονάλντο, Ναβάρο και Φαν Μπάστεν

Ποιος είναι ο κορυφαίος Ολλανδός καθηγητής Νικ Φαν Ντάικ, που θα χειρουργήσει τον Ματίας Λεσόρ στην Πορτογαλία.

Η μεγάλη απόφαση για τον Ματίας Λεσόρ είναι γεγονός, καθώς όπως ενημέρωσε επίσημα ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο Γάλλος σέντερ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει το πρόβλημα στο πόδι του και να βάλει τέλος σε ένα ζήτημα που θα τον έχει -πλέον- αφήσει για παραπάνω από ένα χρόνο εκτός δράσης.

Ο Λεσόρ θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου στην Πορτογαλία συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Τριφυλλιού, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο, προκειμένου να κάνει αρθροσκοπική επέμβαση από τον Ολλανδό καθηγητή Νικ Φαν Ντάικ.

Ο δρ. Κορνήλιους Νίκολας Φαν Ντάικ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι ορθοπεδικός χειρούργος, εξειδικευμένος στην αθλητική τραυματολογία, αλλά και στην αρθροσκοπική χειρουργική στο γόνατο και στον αστράγαλο.

Πρόκειται για έναν λαμπρό επιστήμονα, ο οποίος διατέλεσε για αρκετά χρόνια βασικό στέλεχος του ιατρικού κέντρου της FIFA, το οποίο εδρεύει στη Μαδρίτη και το Οπόρτο, όπου βρίσκεται τώρα.

Όντας ειδικός στην αθλητική τραυματολογία, μέσα στα χρόνια έχει χειρουργήσει δεκάδες αστέρες. Μεταξύ αυτών, ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, αλλά και ο Μάρκο Φαν Μπάστεν.

Έχει εκδώσει εκατοντάδες συγγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με θέματα ιατρικής. Για αυτόν τον λόγο και η FIFA τον έχει εμπιστευτεί ως υπεύθυνος του κέντρου υγείας της, εκεί που αναλύονται λεπτομέρειες για τους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών.

Το 2005 είχε βραβευτεί από την Ελληνική Ένωση Αρθροσκόπων!