Βρούτσης για συνάντηση με Μποντιρόγκα: «Δεσμευτήκαμε για γιορτή του μπάσκετ, αντάξια της EuroLeague»

Ο Γιάννης Βρούτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, με ανάρτησή του αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ενόψει του Final Four της Αθήνας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Χαρά μου να υποδεχθώ στο Υπουργείο Αθλητισμού τον Πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Υποστηρικτικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four της Αθήνας, Δημήτρη Φραγκάκη και τα στελέχη της, συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας για τη σπουδαία διοργάνωση που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια.

Ο κ. Bodiroga εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση για το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητά της να φιλοξενήσει το Final Four, ενώ από την πλευρά μας δεσμευτήκαμε για μια γιορτή του μπάσκετ, υψηλότατης ποιότητας, αντάξια του επιπέδου της EuroLeague και της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας».