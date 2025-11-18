Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Τούρτα - έκπληξη στον Νετζήπογλου
Οnsports Τeam 18 Νοεμβρίου 2025, 13:23
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Τούρτα - έκπληξη στον Νετζήπογλου

Τα 23α του γενέθλια γιόρτασε ο Όμηρος Νετζήπογλου με τους συμπαίκτες του να του έχουν ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης. 

Ιδιαίτερη ήταν η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού για τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Ο Έλληνας παίκτης γιορτάζει σήμερα τα 23α του γενέθλια, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να του έχουν ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη.  

«Η στιγμή που όλα γίνονται πιο γλυκά» ανέφερε στην ανάρτησή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τις ευχές για τα τον Όμηρο Νετζήπογλου.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κρούση από Γιουνάιτεντ για Μουζακίτη - Το ποσό που θέλουν οι «ερυθρόλευκοι»
40 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κρούση από Γιουνάιτεντ για Μουζακίτη - Το ποσό που θέλουν οι «ερυθρόλευκοι»
EUROPA LEAGUE
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το ματς με την Στουρμ Γκρατς
47 λεπτά πριν Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για το ματς με την Στουρμ Γκρατς
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Στην Αστάνα το ματς με την Καϊράτ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Στην Αστάνα το ματς με την Καϊράτ
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ: Στην ΕΕΑ ο φάκελος για μεταβίβαση της ΚΑΕ
1 ώρα πριν ΠΑΟΚ: Στην ΕΕΑ ο φάκελος για μεταβίβαση της ΚΑΕ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved