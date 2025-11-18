Ολυμπιακός: Τούρτα - έκπληξη στον Νετζήπογλου

Οnsports Τeam

Τα 23α του γενέθλια γιόρτασε ο Όμηρος Νετζήπογλου με τους συμπαίκτες του να του έχουν ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης.

Ιδιαίτερη ήταν η σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού για τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Ο Έλληνας παίκτης γιορτάζει σήμερα τα 23α του γενέθλια, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να του έχουν ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη.

«Η στιγμή που όλα γίνονται πιο γλυκά» ανέφερε στην ανάρτησή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός μαζί με τις ευχές για τα τον Όμηρο Νετζήπογλου.