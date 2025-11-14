Ρογκαβόπουλος στο Onsports: «Τεράστια νίκη αλλά δε χρειάζεται να πανηγυρίζουμε»

Αμέσως μετά το διπλό του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στο Onsports για τα δύο διπλά σε Γαλλία και Ισπανία.

Αποστολή στη Μαδρίτη: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός έφερε εις πέρας την αποστολή του και με το παραπάνω. Οι "πράσινοι" μετά το διπλό στο Παρίσι, ήρθαν στη Μαδρίτη, έκλεισαν το σπίτι της Ρεάλ, έκαναν το δύο στα δύο και έδειξαν ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Κάτι που συμμερίζεται και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος με δηλώσεις του στο Onsports προτίμησε να κρατήσει χαμηλά τη μπάλα και να κάνει ειδική μνεία στον Κένεθ Φαρίντ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την αποψινή νίκη: "Τεράστια νίκη. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ακόμα βέβαια είναι πολύ νωρίς αλλά εννιά μεγάλη νίκη σε μια έδρα που είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει. Είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή και τα καταφέραμε".

Για τα δύο διπλά: "Δεν χρειάζεται να πανηγυρίζουμε πάρα πολύ, αλλά ούτε χρειάζεται να στεναχωριόμαστε αναλόγως αν υπάρχει μια ήττα στην πορεία μας. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, πρέπει να μείνουμε υγιείς, συγκεντρωμένοι και το πιο σημαντικό είναι να παίζουμε όλο και καλύτερα και να προσέξουμε τα στραβοπατήματα".

Για την προσθήκη του Φαρίντ: "Ο Κένεθ είναι τεράστια προσθήκη για εμάς. Είναι παντού. Έχει τεράστια επιρροή στο παιχνίδι μας. Σε όλα τα ριμπάουντ, σε όλα τα μπλοκ, είναι πάρα πολύ καλός. Χαράς στο κουράγιο του σε τέτοια ηλικία που είναι. Είναι και εξαιρετικό παιδί έχει κολλήσει με όλους μας και είναι τεράστια προσθήκη για εμάς".

Για τη συνέχεια με τα ματς στην Αθήνα: "Είναι μεγάλη η χρονιά και μετά από αυτά τα δύο διπλά πρέπει τώρα να εκμεταλλευτούμε το σπίτι μας. Είμαστε πολύ δυνατοί στην έδρα μας".