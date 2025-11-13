Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Ο κόσμος στη θέση του, στο πλευρό της ομάδας

Για ένα ακόμα ματς εκτός Ελλάδας ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνος του με τον κόσμο της ομάδας να κάνει και στη Μαδρίτη κάτι περισσότερο από αισθητή την παρουσία του.

Αποστολή στη Μαδρίτη: Γιάννης Κουβόπουλος

Πλέον μπορεί να μην αποτελεί είδηση αλλά δε γίνεται να μην αναφέρεται και να μην καταγράφεται.

Ο Παναθηναϊκός και απόψε το βράδυ στη Μαδρίτη δεν είναι μόνος του. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε έναν ακόμα αγώνα μακριά από την Ελλάδα, μακριά από το... σπίτι του δεν είναι μόνος του.

Οι φίλοι της ομάδας είναι και πάλι στο πλευρό του και όπως έκαναν... χαμό στο Παρίσι, κάνουν το ίδιο και στη Μαδρίτη. Τόσο όσοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα, όσο και εκείνοι που είναι στο γήπεδο από την Μαδρίτη και τις γύρω περιοχές της ισπανικής πρωτεύουσας.

Πάνω από 1000 άτομα είναι στο γήπεδο, με τον κύριο όγκο να είναι στα... ορεινά, αλλά να ακούγεται σαν είναι δίπλα στον Εργκίν Αταμάν, κάτι που φάνηκε και κατά τη διάρκεια της εισόδου των δύο ομάδων, ενώ είναι πάρα πολλοί Έλληνες και Παναθηναϊκοί διάσπαρτοι σε όλα τα μήκη και τα πλάη του γηπέδου.