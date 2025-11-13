Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Με τους 12 από το διπλό στο Παρίσι, μέσα ο Χεζόνια για τη Ρεάλ

Ο Εργκίν Αταμάν έχει μαζί του για την αποψινή αναμέτρηση με τη Ρεάλ τους ίδιους δώδεκα που είχε και στο Παρίσι, με τον Κένεθ Φαρίντ να "γράφει" τη δεύτερη παρουσία του και τον Γιάννη Κουζέλογλου να μένει εκτός. Κανονικά για τη Ρεάλ ο Χεζόνια.

Αποστολή στη Μαδρίτη: Γιάννης Κουβόπουλος

Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και έτσι ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να "κατεβάσει" τους ίδιους δώδεκα που είχε μαζί του και στο, προ 48 ωρών, διπλό στο Παρίσι επί της Παρί.

Ο Τούρκος τεχνικός θα δει τον Κένεθ Φαρίντ να "γράφει" τη δεύτερη συμμετοχή του με τους "πράσινους" τη στιγμή που εκτός δωδεκάδας μένει ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο οποίος έχει ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή της ομάδας.

Όσο αναφορά τη δωδεκάδα της Ρεάλ κανονικά βρίσκεται σε αυτή ο Μάριο Χεζόνια, τον οποίο τα ρεπορτάζ της ημέρας τον έδιναν ως αμφίβολο.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου

Η δωδεκάδα της Ρεάλ: Λάιλς, Αμπάλδε, Καμπάτσο, Οκέκε, Χεζόνια, Μαλεντόν, Ντεκ, Γκαρούμπά, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Λεν.