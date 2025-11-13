Euroleague: Ενισχύθηκε με Ματ Ράιαν η Ντουμπάι BC

Onsports Team

Την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ ανακοίνωσε η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στην απόκτηση του Ματ Ράιν προχώρησε η Ντουμπάι BC. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενισχύθηκε με τον Αμερικανό φόργουορντ, στην προσπάθειά της να τερματίσει όσο ψηλότερα στην πρώτη συμμετοχή της στη Euroleague.

Ο Ματ Ράιν αγωνίστηκε επί τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς, Λος Άντζελες Λέικερς, Νιου Γιορκ Νικς, Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Νιου Όρλιαν Πέλικανς.

O Ράιν μέτρησε 82 εμφανίσεις στο NBA, με 3,7 πόντους (40% στο τρίποντο), 0,9 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 9,4 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο ανά αγώνα.