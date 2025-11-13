Ο Παριζιάνικος αέρας του Παναθηναϊκού και η αλλοπρόσαλλη Βασίλισσα

Onsports Team

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει απόψε στη Μαδρίτη μία από τις πιο δύσκολες αποστολές της σεζόν, τη στιγμή που η Ρεάλ θέλει επειγόντως την νίκη, μετά την ήττα στη Βαλένθια.

Στη Μαδρίτη με… αέρα Παριζιάνικο βρίσκεται από χθες το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να έχει μπροστά της μία από τις πιο δύσκολες αποστολές της για τη φετινή regular season της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει να ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία την διπλή αγωνιστική της διοργάνωσης, τη στιγμή που η “Βασίλισσα” θέλει να αποφύγει ένα πάρα πολύ άσχημο 0/2 μετά την πρόσφατη ήττα της από τη Βαλένθια.

Η ήττα των Μαδριλένων από τη Βαλένθια, πριν από δύο ημέρες, κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργων των “πράσινων” με τους παίκτες του Σέργιο Σακριόλο να ψάχνουν απεγνωσμένα την νίκη και να είναι αποφασισμένοι να πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους.

Η Ρεάλ αυτή τη στιγμή είναι στην 11η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 5-5 και ψάχνει τον τρόπο, ψάχνει την νίκη, ψάχνει τη στιγμή που θα της “χτίσει” την ψυχολογία και θα της δώσει το δικαίωμα να “πατήσει” σε αυτή για να μπορέσει να κάνει την αντεπίθεση της, προς τα υψηλά στρώματα της κατάταξης.

Οι Μαδριλένοι μέχρι στιγμής έχουν παρουσιάσει ένα παντελώς αλλοπρόσαλλο πρόσωπο στη διοργάνωση, έχοντας πολύ μεγάλη αστάθεια στο παιχνίδι τους και την απόδοση τους με τον coach Σκαριόλο να προσπαθεί να βρει το “τις πταίει” και να δώσει λύσεις.

Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα των αγωνιστικών του τελευταίου μήνα:

Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης: 90-75

Μακάμπι Τ.Α. - Ρεάλ Μαδρίτης: 92-91

Μπάγερν Μ. - Ρεάλ Μαδρίτης: 90-84

Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε: 84-58

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: 92-101

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: 89-76

Η Ρεάλ από τα μέσα Οκτωβρίου και έπειτα είχε τρεις συνεχόμενες ήττες από ομάδες που θεωρητικά θα έπρεπε να έχει κάνει τουλάχιστον το 2/3 και εν συνεχεία συνέτριψε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και πήρε το μεγάλο ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα και μάλιστα εκτός έδρας. Και στη συνέχεια ηττήθηκε εύκολα από τη Βαλένθια δημιουργώντας και πάλι πολλά ερωτηματικά για την κατάσταση της. Μετά και την αμφισβήτηση αλλά και την έντονη κριτική που γίνεται στα ισπανικά μέσα, οι παίκτες της Ρεάλ βλέπουν την αποψινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δώσουν απαντήσεις.

Το τρίο που κάνει η διαφορά και οι παλιοί που ξέρουν τον τρόπο

Στη μέχρι τώρα πορεία της στη διοργάνωση η Ρεάλ έχει στηρίξει το μεγαλύτερο βάρος του επιθετικού της παιχνιδιού σε τρεις παίκτες. Τρέι Λάιλς, Μάριο Χεζόνια και Τεό Μαλεντόν είναι οι μοναδικοί παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων που κάνουν τη διαφορά. Ο Λάιλς τελειώνει τα παιχνίδια της ομάδας του με 15,4 πόντους μέσο όρο έχοντας παράλληλα 5,2 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, ο Super Mario “μετράει” 13,2 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, ενώ ο Γάλλος παίκτης των Ισπανών έχει 12,9 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ.

Όμως, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτοί οι τρεις δεν είναι παρά μόνο μία έκφανση του παιχνιδιού της Ρεάλ. Ο Φακούντο Καμπάτσο αποτελεί τη σταθερή και απρόβλεπτη απειλή στη δημιουργία του παιχνιδιού, ο Έντι Ταβάρες παρά το γεγονός πως τα χρόνια περνούν συνεχίζει να είναι η πιο σταθερή… κολώνα της ομάδας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την περίπτωση του αρχηγού Σέργιο Γιουλ, ενώ Μπρούνο, Ντεκ, Αμπέλντε αποτελούν παίκτες που μπορούν πάντα να κάνουν τη ζημιά.

Δείτε εδώ το ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης

Δείτε εδώ τα στατιστικά της Ρεάλ Μαδρίτης

Δείτε εδώ τους αγώνες της Ρεάλ Μαδρίτης