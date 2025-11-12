Παναθηναϊκός AKTOR: Από Παρίσι… Μαδρίτη για ένα διπλό ακόμα

Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του αφήνουν πίσω τους την εκτός έδρας νίκη επί της Παρί και “πετάνε” για Ισπανία όπου αύριο τους περιμένει η “πληγωμένη” Ρεάλ.

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν άπαντες στην ομάδα του Παναθηναϊκού και θα πρέπει να το διαχειριστούν αναλόγως είναι πως ότι έγινε… έγινε στο Παρίσι.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος τους απέναντι στους Παριζιάνους και τίποτα περισσότερο, παίρνοντας μια νίκη η οποία δεν του εξασφαλίζει τίποτα περισσότερο από ηρεμία και του αποβάλλει έξτρα πίεση πριν από τον αυριανό σπουδαίο αγώνα της Μαδρίτης.

Η διπλή, αυτή, αγωνιστική της EuroLeague, βρίσκει τον Παναθηναϊκό on the road, καθως οι “πράσινοι” σήμερα το μεσημέρι αναχωρούν από το αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ του Παρισίου, με προορισμό την Ισπανία και συγκεκριμένα την πόλη της Μαδρίτης.

Η ομάδα του “τριφυλλιού” την Πέμπτη το βράδυ αντιμετωπίζει τη Ρεάλ του Σέργιο Σκαριόλο και παρά τα πολλά και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα έχει έναν και μόνο στόχο. Το δεύτερο συνεχόμενο διπλό που θα του φτιάξει ακόμα περισσότερο τη ζωή και την ψυχολογία.

Το έργο του Παναθηναϊκού εκ προοιμίου είναι πολύ δύσκολο. Αλλά γίνεται ακόμα δυσκολότερο από το γεγονός ότι η Ρεάλ χθες αγωνίστηκε επί ισπανικού εδάφους και μάλιστα… πληγώθηκε. Οι Μαδριλένοι ηττήθηκαν εκτός έδρας από τη Βαλένθια με 89-76 και η νίκη επί του Παναθηναϊκού καθίσταται για τους ίδιους επιτακτικής ανάγκης.

Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι στον Παναθηναϊκό δεν ασχολούνται ιδιαιτέρως με τα της “Βασίλισσας”, με τον Εργκίν Αταμάν να θέλει να προετοιμάσει, αλλά και να φρεσκάρει τους παίκτες του για ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια της σεζόν.