Κένεθ Φαρίντ στο Onsports: “Δε με λένε manimal για πλάκα” (vid)

Ο πολύπειρος σέντερ μετά το ονειρικό ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, μίλησε στο Onsports, για τη νίκη του “τριφυλλιού” στο Παρίσι, για το επερχόμενο ματς στη Μαδρίτη και για τις πρώτος του μέρες στην “οικογένεια” του Παναθηναϊκού.

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρί, στα αποδυτήρια του “τριφυλλιού” στο Παλέ Ντε Μπερσί, ο Κένεθ Φαρίντ κυκλοφορούσε ξέγνοιαστος και με ένα μακρύ χαμόγελο στους διαδρόμους.

Και πως να μην είναι χαμογελαστός αφού στην πρώτη του εμφάνιση με το “τριφύλλι” στο στήθος, δεν ήταν απλά κομβικός, δεν ήταν απλά καταλυτικός, αλλά ήταν ο λόγος που ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την πόλη του φωτός.

Ο Κένεθ Φαρίντ, μετά το διπλό του “τριφυλλιού” μίλησε στο Onsports για τις πρώτες ημέρες και τα πρώτα του έργα στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

“Νομίζω ότι δεν ήταν τέλεια η απόδοση μου, αλλά έκανα καλά τη δουλειά μου και βοήθησα να πάρουμε την νίκη απόψε (σ.σ. χθες). Έχω ακόμα ψηλότερο ταβάνι να φτάσω. Απλά βγήκα έξω, έκανα αυτά που ξέρω να κάνω καλά. Εγώ ακόμα μαθαίνω. Ακόμα μαθαίνω τα συστήματα, ακόμα μαθαίνω τους συμπαίκτες μου, αλλά έχουν εμπιστοσύνη σε εμένα, εγώ σε αυτούς και ο προπονητής έχει σε όλους μας. Οπότε ήταν εύκολο να βγούμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει” είπε αρχικά και στη συνέχεια τόνισε για:

Την εμφάνιση του κόντρα στην Παρί: “Ήταν άλλη μία μέρα στο… γραφείο για εμένα. Δε με αποκαλούν manimal για πλάκα. Βγαίνω στο παρκέ και δίνω τα πάντα για τους συμπαίκτες μου και εκείνοι για εμένα. Βρήκαμε τον τρόπο να κάνουμε αυτό που θέλουμε μέσα στο παιχνίδι και στο τέλος τα καταφέραμε”.

Την παρουσία του στον Παναθηναϊκό αυτές τις λίγες ημέρες: “Μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σε αυτή την ομάδα. Φοβεροί παίκτες, φοβερός κόσμος και ακόμα και ο προπονητής. Βγαίνει μια καλή ενέργεια προς εμένα και βγάζω και εγώ μια πολύ καλή ενέργεια προς την ομάδα”.

Τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: “Είναι απίστευτοι. Είναι πολύ θορυβώδεις. Νοιάζονται πολύ για το παιχνίδι και θα σου πουν στ αλήθεια αν ήσουν καλός ή κακός. Έκανα ένα καλό παιχνίδι και ήταν δίπλα μου. Όπως και σε όλους. Και μας βοηθήσαν πολύ”.

Την αυριανή αναμέτρηση με τη Ρεάλ: “Θα κάνουμε ότι θέλουμε να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Θα παίξουμε σκληρά, θα παίξουμε με ένταση και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να πάρουμε την νίκη”.