Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ΠΑΡΙΣΙ: 30 χρόνια μετά, η ίδια τρέλα!

Περίπου 1000 φίλοι του Παναθηναϊκού είναι και απόψε στο πλευρό της ομάδας, ξεκινώντας να κάνουν την παρουσία τους αισθητή από νωρίς, με τις μνήμες να… ξυπνούν.

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Σε μερικούς μήνες θα συμπληρωθούν 30 ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έκανε το αδύνατο… δυνατό. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό και έβγαλε στους δρόμους όλους τους Έλληνες.

Από εκείνο το βράδυ του Απρίλη του 1996 που η ομάδα που ονειρεύτηκε και “έχτισε” ο Παύλος Γιαννακόπουλος ξεκίνησε να γράφει το πρώτο κεφάλαιο μια ανεπανάληπτης λαμπρής ιστορίας. Ενός βιβλίου που γράφεται ακόμα.

Λίγους μήνες πριν από τη συμπλήρωση 30 ετών από το πρώτο ευρωπαϊκό, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο… σπίτι του. Στο εξοχικό του στη Γαλλία. Το Πάλε Ντε Μπερσί μπορεί να άλλαξε όψη, μπορεί να άλλαξε όνομα, μπορεί να έχει γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο όπως προστάζουν οι ανάγκες της εποχής, αλλά η αύρα εκείνη της βραδιάς δεν πρόκειται να ξεθωριάσει ποτέ στις μνήμες και στις καρδιές όλων των φίλων του Παναθηναϊκού.

Και απόψε περίπου 1000 φίλοι της ομάδας είναι και πάλι εδώ (κάποιοι όπως και πριν από 30 χρόνια) για να στηρίξουν με τη φωνή τους, την καρδιά τους και τον παλμό τους την ομάδα που στο πέρασμα αυτών των δεκαετιών συνεχίζει να τους κάνει υπερήφανους και συνεχίζει να τους κάνει να περπατάνε με το κεφάλι ψηλά.