Χατσιοσμάνογλου για τουρκικό σκάνδαλο στοιχηματισμού: «Ήλιος μετά το σκοτάδι»

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Ιμπραΐμ Χατσιοσμάνογλου, δήλωσε την Τρίτη (11/11) ότι δεν θα υπάρξει καμία παραχώρηση σε κανέναν για να προστατευτεί το τουρκικό ποδόσφαιρο από υποψίες, διαφθορά και διεφθαρμένες συναλλαγές.

Στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Yeditepe που πραγματοποιήθηκε στο TFF Hasan Doğan National Teams Camp and Training Foundation για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη διαιτητών, τόνισε σχετικά με το σκάνδαλο για τα στοιχήματα:

«Εμείς, μαζί με τους συναδέλφους μας στο διοικητικό συμβούλιο, αναλάβαμε την ευθύνη. Η ειλικρίνεια, το θάρρος και η εργασιακή ηθική είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς. Επομένως, η θέση μας είναι σαφής. Πάντα υποστηρίζουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Δεν θα κάνουμε καμία παραχώρηση σε κανέναν για να προστατεύσουμε το τουρκικό ποδόσφαιρο από την αμφιβολία, τη διαφθορά και τις διεφθαρμένες συναλλαγές. Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους εναντίον όσων αμαυρώνουν αυτό το όμορφο παιχνίδι, αντίθετα με το πνεύμα και τις αξίες του αθλητισμού.

Εργαζόμαστε σε συντονισμό με το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού και παρακολουθούμε στενά την έρευνα που διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε σε αυτό το μονοπάτι για «καθαρό ποδόσφαιρο» με την υποστήριξη της Γενικής Εισαγγελίας μας, των δυνάμεων ασφαλείας μας, της τουρκικής ποδοσφαιρικής οικογένειας και των αθλητικών οπαδών. Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι ένα μακρύ και δύσκολο μονοπάτι. Ωστόσο, κάθε βράδυ έχει το πρωί του. Ο ήλιος σίγουρα θα ανατείλει μετά το σκοτάδι».

Την Τρίτη (11/11) επίσης ο πρόεδρος της Γαλατασαράι, Ντουρσούν Οζμπέκ, μετά την τελετή απονομής των βραβείων «Sports Summit» που πραγματοποιήθηκε στο Turkuvaz Media, σχολιάζοντας την εμπλοκή των ονομάτων του Ερέν Ελμαλί και τον Μετεχάν Μπαλτάτσι, είπε:

«Δεν χρειαζόταν λιντσάρισμα. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τους παίκτες. Ως Γαλατασαράι, υποστηρίζουμε κάθε είδους δραστηριότητες για να διασφαλίσουμε ότι το τουρκικό ποδόσφαιρο θα παραμείνει πεντακάθαρο. Έχουμε εκφράσει προηγουμένως τις απόψεις μας για αυτό το θέμα. Εκδώσαμε μια δήλωση χθες και την επιβεβαιώσαμε».

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε τη Δευτέρα (10/11) την προσωρινή κράτηση έξι Τούρκων διαιτητών, ενώ η TFF ανακοίνωσε ότι 1.024 ποδοσφαιριστές παραπέμφθηκαν στην πειθαρχική επιτροπή, ανάμεσά τους και ο Ερέν Ελμάλι, αμυντικός της εθνικής ομάδας και της Γαλατασαράι.

Ο 25χρονος Ελμάλι στον λογαριασμό του στο Instagram, παραδέχτηκε ότι έβαλε στοίχημα σε έναν αγώνα πριν από περίπου πέντε χρόνια, τονίζοντας ότι ο αγώνας δεν αφορούσε την ομάδα του. Επίσης η ομοσπονδία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (10/11) αναστολή δύο εβδομάδων των αγώνων στην τρίτη και τέταρτη κατηγορία.