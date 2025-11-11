Ντόρσεϊ: «Μάχη υψηλού επιπέδου»

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Μεγάλο ματς στην αρχή της διαβολοβδομάδας χαρακτήρισε την αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού μίλησε στην Media Day για το παιχνίδι της Τετάρτης (12/11) και αναφέρθηκε στην δική του απόδοση, την ένταξη του Έβανς, αλλά και τους Ράιτ και Γκος.

Συγκεκριμένα, ο ομογενής γκαρντ μίλησε για:

Τον αγώνα με τη Ζαλγκίρις: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μία μάχη υψηλού επιπέδου. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας. Είναι μεγάλο ματς στην αρχή της διαβολοβδομάδας».

Τον Έβανς: «Φέρνει ένα διαφορετικό επίπεδο στη θέση του πόιντ γκαρντ. Ελπίζω να διατηρήσει αυτό το μομέντουμ. Προφανώς είναι ακόμη αρχή, προσθέτει έναν δυναμικό παίκτη στη γραμμή των πόιντ γκαρντ. Σκοράρει καλά. Θα είναι ένα αξιόπιστο κομμάτι για εμάς. Να μείνει υγιής και θα είμαστε καλά, είναι ένα σπουδαίο κομμάτι για εμάς».

Το αν θα είναι η σεζόν της καριέρας του: «Δεν είμαι σίγουρος, έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Είναι καλή αρχή, πρέπει να συνεχίσω τον ρυθμό μου, τη ρουτίνα μου, να είμαι σταθερός».

Το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε Ράιτ και Ουίλιαμς Γκος: «Κανένα μήνυμα. Ο Μόουζες παίζει πολύ καλά φέτος. Όταν βγαίνουμε στο παρκέ είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος. Ο Νάιτζελ πονάει, οπότε ελπίζω να γίνει καλά και να επιστρέψει. Μόνο αγάπη, αλλά μόλις βγούμε στο παρκέ θα είναι μάχη».