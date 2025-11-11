Μπαρτζώκας: «Παιχνίδι με πολλές επαφές κόντρα στην Ζαλγκίρις»

Οnsports Τeam

Στη δύναμη θα πάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στο ΣΕΦ, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο τεχνικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων» μίλησε στη Media Day πριν τη «μάχη» της 10ης αγωνιστικής, ξεκαθάρισε πως ο Φρανκ Νιλικίνα είναι εκτός, ενώ αναφέρθηκε στον Κίναν Έβανς, αλλά και τον Μόουζες Ράιτ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας κόουτς μίλησε για:

Το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις: «Σίγουρα να περιμένετε ένα παιχνίδι που θα πάει σε πολλές επαφές, θα έχει physicality. Έτσι θα είναι το παιχνίδι γιατί έτσι επιβάλλει να παίξεις η Ζαλγκίρις. Αν δεν ακολουθήσεις αυτό, θα έχεις πρόβλημα».

Τον Έβανς: «Καταρχήν δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω. Πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Προμηθέα και την ερχόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague αλλά ατυχώς για μας ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο και για αυτό δεν έπαιξε καθόλου μετά από το πρώτο διάστημα στο ματς στο πρωτάθλημα και είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα.

Αναλόγως το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Σας είπα ότι γενικά είχα σκοπό να μην είναι αλλά λόγω ανάγκης θα είναι. Εννοείται ότι νιώθει ευχαριστημένος και χαρούμενος από το ντεμπούτο του. Δεν είναι πάντως ότι πατήσαμε ένα κουμπί, ακόμα χρειάζεται μία πρόοδος, το πώς παίζει, το πώς προπονείται, το πώς αποφεύγει άσχημα πράγματα. Είμαστε αισιόδοξοι, έχει κάνει καλή δουλειά και είναι ικανό μέλος της ομάδας».

Το αν περίμενε την έκρηξη του Μόουζες Ράιτ: «Ναι, 100%. Έχει μεγάλη επιθετική ικανότητα. Αν μείνει στο παιχνίδι 15-20 λεπτά θα έχει 15 πόντους χωρίς να το καταλάβεις. Έχει πολύ καλή ισορροπία στο πώς εκτελεί. Χαιρόμαστε πολύ με την εξέλιξή του. Είναι ο βασικός σέντερ και σε εμάς δεν μπορούσε να το βρει αυτό. Είχε κάποια προβλήματα υγείας πέρσι που τον ταλαιπώρησαν. Όλοι εδώ πέρα τον αγαπάμε και έχουμε πολύ καλή σχέση μαζί του, χαιρόμαστε πολύ που παίζει καλά εκεί».

Τον Φρανσίσκο: «Έχει μεγάλη επίδραση. Είναι ο βασικός playmaker, έχει εκτέλεση και δημιουργία, παίζει με μεγάλη ταχύτητα, παίζει με αυτοπεποίθηση. Θέλει να αμυνθείς καλά απέναντί του, να είσαι συστηματικός και συνεπής. Ακόμα και αν βρει τις φάσεις και σκοράρει πρέπει να συνεχίσεις να εφαρμόζεις το πλάνο. Προφανώς στις μεγάλες νίκες που έκαναν είχε σημαντική επιρροή».