Euroleague, Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις: Χωρίς Νιλικίνα οι «ερυθρόλευκοι» - Απών ο Γκος για τους Λιθουανούς

Οnsports Τeam

Τις υπηρεσίες του Φρανκ Νιλικίνα θα στερηθεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Ολυμπιακό για τον αγώνα της Τετάρτης (12/11) με την Ζαλγκίρις, στην οποία θα απουσιάσει ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος.

Την απουσία του Γάλλου γκαρντ από το ματς της 10ης αγωνιστικής της Euroleague απέναντι στην Ζαλγκίρις αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων για το ματς, τόνισε πως ο Φρανκ Νιλικίνα θα μείνει εκτός με πρόβλημα τραυματισμού.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος άσος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους οπίσθιους μηριαίους και για τον λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να μην πάρει μέρος στο παιχνίδι της Τετάρτης (12/11) στο ΣΕΦ, εν αντιθέσει με τον Κίναν Έβανς που είναι διαθέσιμος και θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.

Κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει με τον Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος, αφού ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν γκαρντ των πρωτοπόρων της Euroleague δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που αποκόμισε από τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα και θα μείνει εκτός αποστολής.