Κένεθ Φαρίντ: «Ο κόσμος να περιμένει πολλά από εμένα, έχω να δώσω πολλά »
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 09 Νοεμβρίου 2025, 15:20
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Κένεθ Φαρίντ: «Ο κόσμος να περιμένει πολλά από εμένα, έχω να δώσω πολλά »

Ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε στην Αθήνα και μοιάζει αποφασισμένος να εκμεταλλευτεί την μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. 

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Κένεθ Φαρίντ για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο νέος παίκτης του "τριφυλλιού" αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις, να ανακοινωθεί και να προπονηθεί αύριο με την νέα του ομάδα ώστε να μπει άμεσα στην αποστολή για το Παρίσι και εν συνεχεία για τη Μαδρίτη, που αναχωρεί αύριο το μεσημέρι. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

 

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Ανυπομονώ να περάσω τα ιατρικά και μετά θα μιλήσουμε για τον ρόλο μου».

Για το αν είναι περίεργο που έφτασε σήμερα και σε δύο μέρες θα αγωνιστεί: «Όχι. Λατρεύω να παίζω μπάσκετ, είναι ακόμα μία μέρα στη δουλειά. Είμαι χαρούμενους που είμαι εδώ».

Για το κίνητρό του να παίξει για τον Παναθηναϊκό: «Ειλικρινά, είναι ομάδα που διεκδικεί το τρόπαιο. Θέλω να παίξω για μία από τις καλύτερες λίγκες στην Ευρώπη, την Euroleague. Θέλω να παίξω εδώ, να δείξω ότι μπορώ να παίξω εδώ. Στην τελευταία μου ομάδα δεν μπόρεσα να δείξω ποιος πραγματικά είμαι. Εδώ μπορώ να το κάνω».

 
Για το αν έχει μιλήσει με τον Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό: «Δεν έχω μιλήσει μαζί του ακόμα. Όλα έγιναν μυστικά, προσπαθούσαμε να κλείσουμε την συμφωνία ήσυχα. Ανυπομονώ να δω τους παίκτες, να τους μιλήσω, να μου πουν τι πρέπει να κάνω και να βγω εκεί έξω και να κάνω τη δουλειά μου».

Για το τι να περιμένουν από αυτόν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού: «Ένα τέρας. Να βγαίνω έξω και να ελευθερώνω το τέρας. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Θέλω να βγω έξω και να κάνω τη δουλειά μου»

 



