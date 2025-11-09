Ομάδες

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαρίντ
AP Photo/John Locher
Onsports Team 09 Νοεμβρίου 2025, 14:33
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Φαρίντ

Ο Κένεθ Φαρίντ έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο πρώην ΝΒΑer αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου στη συνέχεια να ανακοινωθεί και επίσημα από το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός βρήκε στο πρόσωπο του Αμερικανού σέντερ τη λύση για τη θέση «5», μετά τις συνεχόμενες ατυχίες και τους τραυματισμούς που αποδυνάμωσαν τη γραμμή των ψηλών.

Ο πολύπειρος Φαρίντ αφίχθη το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στην ελληνική πρωτεύουσα και, αφού ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών.

Στη συνέχεια, θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις, ώστε να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, που περιλαμβάνει δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις σε Παρίσι (με Παρί) και Μαδρίτη (με Ρεάλ).



