ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επισημοποίηση της συμφωνίας της με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε και επίσημα στην ανακοίνωση της συμφωνίας της με τον Κώστα Σλούκα, για την επέκταση του συμβολαίου τους για έναν ακόμα χρόνο.

Το συμβόλαιο του αρχηγού του "τριφυλλιού" έληγε το καλοκαίρι του 2026, με τον διεθνή παίκτη να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο και παράλληλα να βάζει τέλος στην οποία συζήτηση για το αν θα ήταν η φετινή η τελευταία σεζόν της καριέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!