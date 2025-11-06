Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 06 Νοεμβρίου 2025, 16:22
EUROLEAGUE

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επισημοποίηση της συμφωνίας της με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε και επίσημα στην ανακοίνωση της συμφωνίας της με τον Κώστα Σλούκα, για την επέκταση του συμβολαίου τους για έναν ακόμα χρόνο. 

Το συμβόλαιο του αρχηγού του "τριφυλλιού" έληγε το καλοκαίρι του 2026, με τον διεθνή παίκτη να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο και παράλληλα να βάζει τέλος στην οποία συζήτηση για το αν θα ήταν η φετινή η τελευταία σεζόν της καριέρας του. 

 Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Αξίζει να σημειωθεί πως την ανάρτηση της συμφωνίας η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τη.... συνόδευσε με το τραγούδι του ΛΕΞ "Αλήτικη αγάπη". 

Φέτος, ο 35χρονος γκαρντ μετράει 8.1 πόντους (43.3% στο δίποντο, 36.4% στο τρίποντο και 83.3% στις βολές), 1.8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά 19′ συμμετοχής σε οκτώ παιχνίδια της EuroLeague.

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παιχνίδια του ΑΣ ΠΑΟΚ με τη νέα Τούμπα
13 λεπτά πριν Παιχνίδια του ΑΣ ΠΑΟΚ με τη νέα Τούμπα
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
31 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP250: Ο Μουζέτι «έκλεισε» θέση στα ημιτελικά
ΜΠΑΣΚΕΤ
H AEK τιμάει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου: Ενός λεπτού σιγή κι ανθοδέσμες με 21 τριαντάφυλλα
34 λεπτά πριν H AEK τιμάει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου: Ενός λεπτού σιγή κι ανθοδέσμες με 21 τριαντάφυλλα
EUROLEAGUE
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027
1 ώρα πριν ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: Σλούκας και επίσημα μέχρι το 2027
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved