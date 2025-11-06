Μονέκε: «Το περίμενα ότι θα κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε στα μέσα της Σερβίας για την νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού και παράλληλα τόνισε ότι άπαντες στην ομάδα του Ερυθρού περιμένουν την επιστροφή των τραυματιών.

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε του Παναθηναϊκού πολύ πιο άνετα απ' ότι περίμεναν οι περισσότεροι, παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, με τον Τσίμα Μονέκε να τονίζει στην Meridian Sport πως αυτό ήταν κάτι που το περίμενε.

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Ειλικρινά, περίμενα να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό έτσι. Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα. Ήταν δύσκολο για τους αντιπάλους να αναπνεύσουν και οι οπαδοί το έκαναν ακόμα δυσκολότερο. Αλλά το τέταρτο δεκάλεπτο πρέπει να είναι καλύτερο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί η διαφορά στους πόντους είναι σημαντική. Νομίζω ότι μπορούσαμε και έπρεπε να τα είχαμε πάει καλύτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά εξακολουθώ να είμαι περήφανος για εμάς. Θεωρώ πως η ομάδα μας δεν έχει ταβάνι και όταν επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες θα είμαστε… τρομακτικοί», τόνισε.

Τέλος, εξέφρασε αιχμές για τη διαιτησία λέγοντας «… θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος, αλλά προτιμώ να μη χάσω τα χρήματά μου παρά να πω κάτι που θα με οδηγήσει σε τιμωρία. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Κάθε παιχνίδι είναι απογοητευτικό».