Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μονέκε: «Το περίμενα ότι θα κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό»
Οnsports Τeam 06 Νοεμβρίου 2025, 11:47
EUROLEAGUE

Μονέκε: «Το περίμενα ότι θα κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Τσίμα Μονέκε μίλησε στα μέσα της Σερβίας για την νίκη της ομάδας του επί του Παναθηναϊκού και παράλληλα τόνισε ότι άπαντες στην ομάδα του Ερυθρού περιμένουν την επιστροφή των τραυματιών. 

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε του Παναθηναϊκού πολύ πιο άνετα απ' ότι περίμεναν οι περισσότεροι, παρά τα πολλά αγωνιστικά προβλήματα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, με τον Τσίμα Μονέκε να τονίζει στην Meridian Sport πως αυτό ήταν κάτι που το περίμενε. 

«Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Ειλικρινά, περίμενα να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό έτσι. Η ταυτότητά μας είναι η άμυνα. Ήταν δύσκολο για τους αντιπάλους να αναπνεύσουν και οι οπαδοί το έκαναν ακόμα δυσκολότερο. Αλλά το τέταρτο δεκάλεπτο πρέπει να είναι καλύτερο. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, γιατί η διαφορά στους πόντους είναι σημαντική. Νομίζω ότι μπορούσαμε και έπρεπε να τα είχαμε πάει καλύτερα στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά εξακολουθώ να είμαι περήφανος για εμάς. Θεωρώ πως η ομάδα μας δεν έχει ταβάνι και όταν επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες θα είμαστε… τρομακτικοί», τόνισε.

Τέλος, εξέφρασε αιχμές για τη διαιτησία λέγοντας «… θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος, αλλά προτιμώ να μη χάσω τα χρήματά μου παρά να πω κάτι που θα με οδηγήσει σε τιμωρία. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Κάθε παιχνίδι είναι απογοητευτικό».



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
Τα πλάνα του Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό
18 λεπτά πριν Τα πλάνα του Μπενίτεθ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό
BET
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για το Europa League και το Conference League
33 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για το Europa League και το Conference League
EUROLEAGUE
Μονέκε: «Το περίμενα ότι θα κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό»
1 ώρα πριν Μονέκε: «Το περίμενα ότι θα κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία μέχρι τη διακοπή - Ενοχλήσεις ο Έσε
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία μέχρι τη διακοπή - Ενοχλήσεις ο Έσε
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved