Παναθηναϊκός: Έπαιξε ο Μπάσι κόντρα στους Ρόκετς
Onsports Team 06 Νοεμβρίου 2025, 11:11
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έπαιξε ο Μπάσι κόντρα στους Ρόκετς

Όπως έγινε γνωστό αργά χθες βράδυ ο Τσαρλς Μπάσι είναι ένας από τους παίκτες που έχουν προταθεί στον Παναθηναϊκό και εξετάζονται, με τον Αμερικανό να αγωνίζεται κανονικά με τη φανέλα των Γκριζλίς κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Ο Παναθηναϊκός έχει βγει και πάλι στην αγορά, για να καλύψει το κενό που έχει προκληθεί στη θέση «5» έπειτα από τους συνεχόμενους τραυματισμούς, με τη διοίκηση της ομάδας να ψάχνεται για παίκτη από το ΝΒΑ που θα κάνει τη διαφορά.

Μία τέτοια περίπτωση, όπως αποκαλύφθηκε χθες αργά το βράδυ, είναι του Τσαρλς Μπάσι ο οποίος αγωνίζεται με την φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις.

Ο Μπάσι βρίσκεται στην ομάδα του Μέμφις με 10ήμερο συμβόλαιο, με τον Νιγηριανό σέντερ να παίζει στην ήττα των Γκρίζλις από τους Ρόκετς τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/11).

Ο 25χρονος άσος πάτησε παρκέ για 15:20 λεπτά και είχε 4 πόντους με 2/5 δίποντα και 0/1 βολή, μετρώντας ακόμα 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.



