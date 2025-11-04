Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: «Τα βρήκαμε και με Σλούκα, μένει να πάρουμε και έναν ψηλό»
Onsports Team 04 Νοεμβρίου 2025, 17:07
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός, Γιαννακόπουλος: «Τα βρήκαμε και με Σλούκα, μένει να πάρουμε και έναν ψηλό»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά την ανανέωση συνεργασίας του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Κώστα Σλούκα, δημοσίευσε ένα σχετικό story στο Instagram.

Ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο αρχηγός των «πρασίνων» συμφώνησε σε όλα με τη διοίκηση και θα παραμείνει βασικό στέλεχος του «τριφυλλιού» για τα επόμενα χρόνια.

Με την ανανέωση αυτή, ο Παναθηναϊκός διασφαλίζει τη συνέχεια και τη σταθερότητα του κορμού του, έχοντας πλέον «δεμένους» τους περισσότερους από τους βασικούς παίκτες του. Μετά τη γνωστοποίηση της συμφωνίας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το γεγονός μέσω Instagram, δημοσιεύοντας ένα story με τον γνωστό… μεταγραφολόγο του Παναθηναϊκού, τη γάτα του, τον Φρι.

Μιλώντας με τον Φρι, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ αποκάλυψε ότι η ομάδα έχει ολοκληρώσει τις συμφωνίες με τους Σλούκα, Μήτογλου κι ότι απομένει μόνο η ενίσχυση στη θέση του ψηλού. Η ανάρτηση έγινε στο γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο, το σημείο όπου καταλήγουν κάθε φορά τα τρόπαια και οι τίτλοι του Παναθηναϊκού, με φόντο τη θάλασσα.

«Φρι, τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, να μείνει και ο Σλούκας. Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε να δούμε τον ήλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)
16 λεπτά πριν Hellenic Championship ATP 250: Η αποθεωτική είσοδος και παρουσίαση του Νόβακ Τζόκοβιτς (βίντεο)
SUPER LEAGUE
Super League: «Καθαρό φάουλ του Γιόβιτς, έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Ολυμπιακό» - Η ανάλυση Λανουά
38 λεπτά πριν Super League: «Καθαρό φάουλ του Γιόβιτς, έπρεπε να δοθεί πέναλτι στον Ολυμπιακό» - Η ανάλυση Λανουά
ΣΠΟΡ
Hellenic Championship ATP 250: Οι Ετσεβέρι, Χάνφμαν και Γκιρόν συμπλήρωσαν το παζλ των «16»
1 ώρα πριν Hellenic Championship ATP 250: Οι Ετσεβέρι, Χάνφμαν και Γκιρόν συμπλήρωσαν το παζλ των «16»
BASKET LEAGUE
AEK: «Εγώ είμαι εδώ», ξεκαθάρισε ο Σάκοτα – Εκτός προπόνησης Γκρέι και Σίλβα
2 ώρες πριν AEK: «Εγώ είμαι εδώ», ξεκαθάρισε ο Σάκοτα – Εκτός προπόνησης Γκρέι και Σίλβα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved