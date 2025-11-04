Ομάδες

Ναν: «Είμαστε έτοιμοι, θα βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 04 Νοεμβρίου 2025, 16:05
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Παναθηναϊκός

Ναν: «Είμαστε έτοιμοι, θα βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για τα προβλήματα του Παναθηναϊκού αλλά φάνηκε ξεκάθαρα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της ομάδας του. 

Ο Παναθηναϊκός πάει στη Σερβία ξέροντας ότι πλην του Ερυθρού Αστέρα έχει να αντιμετωπίσει και τα δικά του αγωνιστικά προβλήματα, με τον Κέντρικ Ναν όμως να είναι σίγουρος για τους συμπαίκτες του. 

«Έχουμε αρκετούς παίκτες, είμαστε σίγουροι για αυτούς που έχουμε και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε εις πέρας τη δουλειά. Είμαστε αισιόδοξοι. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα το κενό στη θέση «5», ο Αμερικανός γκαρντ απάντησε:

«Θα είναι δύσκολο, αλλά είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών και πρέπει να βρούμε τρόπο να νικήσουμε. Ελπίζουμε να επιστρέψουμε με μία νίκη».



