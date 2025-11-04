Ομάδες

Αταμάν: «Έχουμε πολλά προβλήματα αλλά θα «παλέψουμε» σε μια δύσκολη έδρα»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 04 Νοεμβρίου 2025, 15:45
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Έχουμε πολλά προβλήματα αλλά θα «παλέψουμε» σε μια δύσκολη έδρα»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι και τα πολλά προβλήματα της ομάδας του. 

Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί για το Βελιγράδι με πολλά προβλήματα, με τον Εργκίν Αταμάν να μην υπολογίζει στους Χολμς, Γιούρτσεβεν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. 

Ο Τούρκος τεχνικός λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας του είπε:

«Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση “5”. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».

 



