EuroLeague: Στον... αέρα το Χάποελ - Ντουμπάι

Οnsports Τeam

Στον αέρα είναι η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Ντουμπάι BC για την 9η αγωνιστική της Euroleague, μιας και οι κάτοικοι του Σεράγεβο είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή της εν λόγω αναμέτρησης στην πόλη τους.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Πέμπτη (6/11, 20:00) στο Σεράγεβο, υπάρχουν όμως έντονες κινητοποιήσεις κι αντιδράσεις για τη φιλοξενία της ομάδας του Ισραήλ από τους Βόσνιους.

Μάλιστα έχει ήδη δημιουργηθεί μία οργάνωση που ονομάζεται «Όχι στο όνομά μας», η οποία με ανακοίνωσή της ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς την ακύρωση της διεξαγωγής της αναμέτρησης.

«Οι κάτοικοι της πόλης δεν είναι διατεθειμένοι το γήπεδο στο Σαράγεβο, που χτίστηκε από τους κατοίκους της πόλης και ανήκει σε αυτούς, να χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις που αποτελούν ταπείνωση για την πόλη, την ιστορία της και την αξία των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν. Σε ημέρες που το Παγκόσμιο Δικαστήριο συνεχίζει τις διαδικασίες του κατά του Κράτους του Ισραήλ για τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, οποιαδήποτε συνεργασία με ισραηλινά αθλητικά ιδρύματα συνιστά συναίνεση στη γενοκτονία.

Η κυβέρνηση του Σεράγεβου πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να ακυρώσει την εκδήλωση, στην οποία οι πολίτες της Βοσνίας αντιτίθενται σθεναρά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Και πλέον όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.