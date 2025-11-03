Ερυθρός Αστέρας: Απουσίες και επιστροφές ενόψει Παναθηναϊκού - Τι συμβαίνει με Μονέκε και Νουόρα

Ο Ερυθρός Αστέρας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς να μετράει απουσίες και επιστροφές.

Μετά από 8 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις (6 στην EuroLeague) ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε την Κυριακή (2/11) από την Σπάρτακ Σουμπότιτσα για την Αδριατική Λίγκα.

Πλέον, η προσοχή των Σέρβων στρέφεται στον αγώνα της Τετάρτης (5/11, 21:00) με τον Παναθηναϊκό AKTOR, όπου η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς θα έχει κάποιες απουσίες, αλλά και επιστροφές.

Δεδομένα απόντες θα είναι οι Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζέια Κάναν και Τζοέλ Μπολομπόι. Πιθανότητες να κάνει ντεμπούτο έχει ο Ντεβόντε Γκρέιαμ, ενώ αμφίβολος είναι ο Τζόρνταν Νουόρα.

Ευχάριστα είναι τα νέα και για τους Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ και Τσίμα Μονέκε, καθώς η απουσία τους από το ματς Αδριατικής Λίγκας είχε να κάνει με λόγους ξεκούρασης.

«Αποφασίσαμε να ξεκουράσουμε κάποιους σημαντικούς παίκτες. Ο ΜακΙντάιρ και ο Μονέκε θα είναι σίγουρα στην αποστολή για τον Παναθηναϊκό», δήλωσε σχετικά ο Σάσα Ομπράντοβιτς.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι χωρίς κλασικό σέντερ, καθώς εκτός μάχης είναι οι Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσέβεν.