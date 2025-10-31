Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR: Το Μονακό... πρασίνισε

Πάνω από 300 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας και με τη φωνή τους προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα τους σε ένα ακόμα μεγάλο διπλό.

Αποστολή στο Μονακό: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έχει στη διάθεσή του απόψε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, οι "πράσινοι" όμως θα έχουν και απόψε την απόλυτη στήριξη του κόσμου τους.

Πάνω από 300 φίλοι της ομάδας βρίσκονται στο Μονακό και έχουν πάρει τη θέση τους στις εξέδρες του γηπέδου της ομάδας του Μόντε Κάρλο και αναμένεται να παίξουν καταλυρικό ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα.

Η φωνή τους θα είναι και πάλι δίπλα στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του με την ευχή όλων να είναι σε λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει ένα ακόμα διπλό.