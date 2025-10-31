Euroleague: Δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό στο Μονακό, με απουσίες για το «διπλό»

Μία απ’ τις δυσκολότερες εκτός έδρας αναμετρήσεις της Regular Season για τον Παναθηναϊκό AKTOR, απέναντι στη φορμαρισμένη ομάδα του πριγκιπάτου και με πολλά αγωνιστικά προβλήματα.

Μονακό αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Η νίκη με την Μακάμπι στο Telekom Center Athens ήταν το μεγάλο «πρέπει» του Παναθηναϊκού AKTOR σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα». Πλέον υπάρχει ένα εκ διαμέτρου αντίθετης δυσκολίας παιχνίδι, με αντίπαλο τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Φιναλίστ της περασμένης σεζόν και με βλέψεις για κορυφή φέτος.

Το «τριφύλλι» καλείται να μετρήσει δυνάμεις, σε μια «μάχη» που θεωρητικά μοιάζει άδικη. Λόγω των πολλών απουσιών που έχει το γκρουπ του Εργκίν Αταμάν. Λεσόρ, Χολμς και Σαμοντούροβ είναι στην Αθήνα, ο Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκε ούτε χθες και η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη, ενώ ο Καλαϊτζάκης λόγω προβλήματος στον αγκώνα θα κριθεί τελευταία στιγμή το αν θα είναι διαθέσιμος.

Από την άλλη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό. Με τον Τζέιμς και τον Ντιαλό να είναι σε εκπληκτική κατάσταση, συν φυσικά τους υπόλοιπους παίκτες των Μονεγάσκων. Οι οποίοι διαθέτουν ένα πλήρες ρόστερ.

Παράλληλα η Μονακό έχει και το κίνητρο να «πιάσει» τις νίκες του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι στο 5-2 κόντρα στο 4-3 των γηπεδούχων. Φυσικά οι «πράσινοι» θέλουν απ’ την πλευρά τους να πετύχουν μια νίκη που συγχρόνως θα είναι δήλωση προς την Euroleague αναφορικά με τις φετινές τους δυνατότητες. Ακόμη και με τόσα πολλά αγωνιστικά ζητήματα, παίζοντας με μοναδικό διαθέσιμο σέντερ τον Γιούρτσεβεν.

Το τζάμπολ του μεγάλου αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

EUROLEAGUE - 8η αγωνιστική

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας–Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ερυθρός Αστέρας 92-99

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 86-77

Μπάγερν Μονάχου–Βίρτους Μπολόνια 86-70

Βαλένθια–Ντουμπάι 80-78

Ρεάλ Μαδρίτης–Φενερμπαχτσέ 84-58

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

Μονακό–Παναθηναϊκός AKTOR 20:00 Novasports 4

Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15 Novasports Prime

Μπασκόνια–Αναντολού Εφές

Παρτιζάν–Μπαρτσελόνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χαποέλ Τελ Αβίβ 6-1

Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2

Ερυθρός Αστέρας 6-2

Παναθηναϊκός AKTOR 5-2

Βαλένθια 5-3

Ολυμπιακός 4-3

Μπαρτσελόνα 4-3

Μονακό 4-3

Παρί 4-4

Βίρτους Μπολόνια 4-4

Μπάγερν Μονάχου 4-4

Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

Παρτιζάν 3-4

Φενερμπαχτσέ 3-5

Ντουμπάι 3-5

Αρμάνι Μιλάνο 3-5

Αναντολού Εφές 3-4

Βιλερμπάν 2-6

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

Μπασκόνια 1-6