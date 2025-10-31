Euroleague Βαθμολογία: Σαρωτική Ρεάλ, συνέχεια στο σερί Ζαλγκίρις και Ερυθρού Αστέρα
Η «βασίλισσα»… ισοπέδωσε την Φενέρμπαχτσε, η Ζαλγκίρις έκανε «περίπατο» επί της Βιλερμπάν, ενώ οι Σέρβοι επικράτησαν στην πόλη τους κόντρα στην Μακάμπι – Δοκιμασίες για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό.
Η 8η αγωνιστική της Euroleague, άρχισε με σημαντικά αποτελέσματα. Στο… πρώτο πιάτο του δεύτερου σκέλους της «διαβολοβδομάδας», η Ρεάλ Μαδρίτης «ισοπέδωσε» την Φενέρμπαχτσε. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έμοιαζε «παιχνιδάκι» και ηττήθηκε 84-58.
Με την ίδια άνεση νίκησε και η Ζαλγκίρις την Βιλερμπάν στο Κάουνας (96-59) ανεβαίνοντας στις 6 νίκες. Αριθμό που «έπιασε» και ο Ερυθρός Αστέρας που έπαιζε εκτός έδρας στην πόλη του, απέναντι στην Μακάμπι και επιβλήθηκε 99-92. Μάλιστα οι Σέρβοι πήραν 6η σερί νίκη, μία εβδομάδα πριν υποδεχτούν τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Η Αρμάνι επιβλήθηκε 86-77 της Παρί, η Μπάγερν πήρε δεύτερη νίκη στη διπλή εβδομάδα με το 86-70 επί της Βίρτους, ενώ η Βαλένθια σε αγώνα ντέρμπι επικράτησε της Ντουμπάι BC 80-78.
Την Παρασκευή (31/10) ολοκληρώνεται η «διαβολοβδομάδα» με τα ματς που κλέβουν την παράσταση να είναι των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στο Μονακό, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ.
EUROLEAGUE - 8η αγωνιστική
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου
Ζαλγκίρις Κάουνας–Βιλερμπάν 96-59
Μακάμπι Τελ Αβίβ– Ερυθρός Αστέρας 92-99
Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 86-77
Μπάγερν Μονάχου–Βίρτους Μπολόνια 86-70
Βαλένθια–Ντουμπάι 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης–Φενερμπαχτσέ 84-58
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου
Μονακό–Παναθηναϊκός AKTOR 20:00 Novasports 4
Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15 Novasports Prime
Μπασκόνια–Αναντολού Εφές
Παρτιζάν–Μπαρτσελόνα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χαποέλ Τελ Αβίβ 6-1
Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2
Ερυθρός Αστέρας 6-2
Παναθηναϊκός AKTOR 5-2
Βαλένθια 5-3
Ολυμπιακός 4-3
Μπαρτσελόνα 4-3
Μονακό 4-3
Παρί 4-4
Βίρτους Μπολόνια 4-4
Μπάγερν Μονάχου 4-4
Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
Παρτιζάν 3-4
Φενερμπαχτσέ 3-5
Ντουμπάι 3-5
Αρμάνι Μιλάνο 3-5
Αναντολού Εφές 3-4
Βιλερμπάν 2-6
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
Μπασκόνια 1-6