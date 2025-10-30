Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια»

EUROKINISSI

Αποστολή στο Μονακό

Ο Έλληνας πάουερ φόργουορντ υπέγραψε τη νέα συμφωνία με τους «πράσινους», η οποία θα έχει ισχύ μέχρι το 2029. Μάλιστα, την Πέμπτη (30/10) κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR για το Μονακό, εμφανίστηκε ευχαριστημένος από την παραμονή του.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής άσος μίλησε για:

Το νέο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος για την ανανέωσή μου. Και οι δύο πλευρές το θέλαμε. Να ευχαριστήσω και να προσθέσω πως ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι οικογένεια, η μητέρα του η κυρία Δέσποινα, η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι οικογένεια, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και σίγουρα τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος».

Το παιχνίδι με τη Μονακό: «Είδαμε ότι η Μονακό χθες πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό. Δεν μπορείς να μένεις και να καθησυχάζεσαι σε κανένα ματς της Ευρωλίγκας. Έχουμε ξεκάθαρο στόχο. Πάμε εκεί με το μυαλό μας να κερδίσουμε. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και γενικά η Μονακό είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της και πολύ ταλαντούχους παίκτες».

Τις δύο τελευταίες νίκες του Παναθηναϊκού στο Πριγκηπάτο: «Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Η Μονακό φέτος έχει μεγαλύτερη εμπειρία, περιμένουν περισσότερα. Σίγουρα είναι υποψιασμένοι κι αυτοί ότι πήγαμε τα προηγούμενα χρόνια και πήραμε δύο διπλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Είναι μια εντελώς καινούργια και διαφορετική χρονιά. Οπότε θεωρώ ότι είναι άλλο παιχνίδι».

Την επιρροή του Σπανούλη στη Μονακό: «Σίγουρα έχει βάλει το DNA του στην ομάδα. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά. Έχει σκληρή νοοτροπία, οπότε περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Το παρασκήνιο της χθεσινής ανανέωσης: «Ήταν και ο Παύλος εκεί εκείνη τη στιγμή. Χάρηκα πολύ. Όπως είπα, υπάρχει οικογενειακό κλίμα, απίστευτες στιγμές και δεν έχω να πω παρά μόνο τα καλύτερα για την οικογένεια, τους ευχαριστώ πολύ και ειδικά τον Παύλο».