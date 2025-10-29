Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωση για τα επόμενα τρία εκτός έδρας παιχνίδια της Euroleague
Onsports Team 29 Οκτωβρίου 2025, 18:55
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωση για τα επόμενα τρία εκτός έδρας παιχνίδια της Euroleague

Όπως έκαναν γνωστό οι «πράσινοι» το Globalsat GOLD VIP Lounge δε θα φιλοξενήσει τους φίλους της ομάδας στα τρία επόμενα εκτός έδρας ματς, λόγω διεξαγωγής του Hellenic Championship ATP 250.

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πως το Globalsat GOLD VIP Lounge στο Telekom Center Athens δε θα φιλοξενήσει φίλους του Παναθηναϊκού, εξέδωσε η «πράσινη» ΚΑΕ. Λόγω του μεγάλου ραντεβού με το Hellenic Championship ATP 250 στο τένις. Πρόκειται για τα ματς με Μονακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, λόγω της διεξαγωγής του Hellenic Championship ATP 250 στο Telekom Center Athens, τα επόμενα τρία εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας για την EuroLeague, απέναντι σε AS Monaco (31/10), Crvena Zvezda Meridianbet (05/11) και Paris Basketball (11/11), δεν θα φιλοξενηθούν στο Globalsat GOLD VIP Lounge.

Η λειτουργία του χώρου θα επανέλθει, κανονικά, από την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Real Madrid (13/11).

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχαριστεί τους φιλάθλους για την κατανόηση και τη συνεχή τους στήριξη».

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Το γκολ της ισοφάρισης από τον Πάντοβιτς - Βίντεο
21 λεπτά πριν Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Το γκολ της ισοφάρισης από τον Πάντοβιτς - Βίντεο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE το Κύπελλο Ελλάδας: Ανατροπή για τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι - Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός
35 λεπτά πριν LIVE η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός – Asteras Aktor 1-0: «Καθάρισε» με Μπάλτσι για την τρίτη του νίκη
45 λεπτά πριν Λεβαδειακός – Asteras Aktor 1-0: «Καθάρισε» με Μπάλτσι για την τρίτη του νίκη
ΜΠΑΣΚΕΤ
Περιστέρι: Συνεχίζει ακάθεκτο στο FIBA Europe Cup, έκανε το «3 στα 3»!
1 ώρα πριν Περιστέρι: Συνεχίζει ακάθεκτο στο FIBA Europe Cup, έκανε το «3 στα 3»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved