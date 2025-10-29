Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωση για τα επόμενα τρία εκτός έδρας παιχνίδια της Euroleague

Onsports Team

Όπως έκαναν γνωστό οι «πράσινοι» το Globalsat GOLD VIP Lounge δε θα φιλοξενήσει τους φίλους της ομάδας στα τρία επόμενα εκτός έδρας ματς, λόγω διεξαγωγής του Hellenic Championship ATP 250.

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί πως το Globalsat GOLD VIP Lounge στο Telekom Center Athens δε θα φιλοξενήσει φίλους του Παναθηναϊκού, εξέδωσε η «πράσινη» ΚΑΕ. Λόγω του μεγάλου ραντεβού με το Hellenic Championship ATP 250 στο τένις. Πρόκειται για τα ματς με Μονακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, λόγω της διεξαγωγής του Hellenic Championship ATP 250 στο Telekom Center Athens, τα επόμενα τρία εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας για την EuroLeague, απέναντι σε AS Monaco (31/10), Crvena Zvezda Meridianbet (05/11) και Paris Basketball (11/11), δεν θα φιλοξενηθούν στο Globalsat GOLD VIP Lounge.

Η λειτουργία του χώρου θα επανέλθει, κανονικά, από την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Real Madrid (13/11).

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχαριστεί τους φιλάθλους για την κατανόηση και τη συνεχή τους στήριξη».