Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς

Απρόοπτο με Ρίσον Χολμς στον Παναθηναϊκό, που έπεσε στο glass floοr και στη συνέχεια σηκώθηκε κουτσαίνοντας και πήγε στα αποδυτήρια!

Ο Παναθηναϊκός δεν πρόλαβε καλά - καλά να χαρεί με την επιστροφή του Ρισόν Χολμς στην αγωνιστική δράση και ο Εργκίν Αταμάν είδε τον παίκτη του να τραυματίζεται και πάλι.

Ο Αμερικανός σέντερ έπεσε άτσαλα σε ανύποτη φάση με αποτέλεσμα να χτυπήσει το πόδι του και να μη μπορεί να πατήσει καθόλου. Ο Χολμς πήγε στον πάγκο δοκίμασε το πόδι του, χωρίς να μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση και στη συνέχεια πήγε στα αποδυτήρια.