Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 28 Οκτωβρίου 2025, 22:02
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι: Νέα ατυχία για Χολμς

Απρόοπτο με Ρίσον Χολμς στον Παναθηναϊκό, που έπεσε στο glass floοr και στη συνέχεια σηκώθηκε κουτσαίνοντας και πήγε στα αποδυτήρια!

Ο Παναθηναϊκός δεν πρόλαβε καλά - καλά να χαρεί με την επιστροφή του Ρισόν Χολμς στην αγωνιστική δράση και ο Εργκίν Αταμάν είδε τον παίκτη του να τραυματίζεται και πάλι. 

Ο Αμερικανός σέντερ έπεσε άτσαλα σε ανύποτη φάση με αποτέλεσμα να χτυπήσει το πόδι του και να μη μπορεί να πατήσει καθόλου. Ο Χολμς πήγε στον πάγκο δοκίμασε το πόδι του, χωρίς να μπορεί να γίνει κάποια εκτίμηση και στη συνέχεια πήγε στα αποδυτήρια. 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights
20 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL
39 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα»
1 ώρα πριν Αταμάν: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurocup, Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης 103-76: Άντεξε για ένα ημίχρονο
2 ώρες πριν Eurocup, Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης 103-76: Άντεξε για ένα ημίχρονο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved