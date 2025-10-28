Ομάδες

Ολυμπιακός: Μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις ο Έβανς – Τι είπε ο Μπαρτζώκας για τον Αμερικανό
EUROKINISSI
Onsports Team 28 Οκτωβρίου 2025, 19:51
EUROLEAGUE

Στις ομάδες προπονήσεις του Ολυμπιακού μπήκε ο Κίναν Έβανς.

Μια ημέρα πριν τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τη Μονακό, ο Αμερικανός γκαρντ προπονήθηκε μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο Έβανς, ο οποίος υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στη δεξιά επιγονατίδα, μετράει πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day του Ολυμπιακός – Μονακό, ανέφερε για τον παίκτη του: «Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης του, κάνει ατομικές και χθες έκανε με μεγάλη ένταση, σήμερα θα μπει και στην ομαδική προπόνηση και από κει και πέρα είναι θέμα πώς θα νιώσει και φυσικά πρέπει να βρει ρυθμό και να έρθει σε φόρμα για να παίξει τα παιχνίδια»



