Ερυθρός Αστέρας: "Κόπηκε" ο Μπάτλερ

Onsports Team

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ τελικά δε θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου αφού "κόπηκε" στις ιατρικές εξετάσεις.

΄Ενα μεγάλο ερωτηματικό πλανάται πάνω από την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς ο Τζέραντ Μπάτλερ "κόπηκε" στις ιατρικές εξετάσεις και ακόμα είναι άγνωστο αν τελικά θα ολοκληρωθεί ή όχι η μεταγραφή του.

Έτσι, ο Αμερικανός παίκτης αποκλείεται να κάνει ντεμπούτο απόψε στην αναμέτρηση με Βιλερμπάν, με την ομάδα του Βελιγραδίου να έχει ζητήσει και δεύτερη γνώμη αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Μπάτλερ, προκειμένου να πάρει την οριστική της απόφαση.

Όταν ο Μπάτλερ ήταν 18 ετών, είχε διαγωνιστεί με υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, ωστόσο ήταν ασυμπτωματικός και κατάφερε να αγωνιστεί για τρία χρόνια στο κολέγιο και σε 149 ματς στο ΝΒΑ. Ωστόσο, κάποιες ομάδες ήταν επιφυλακτικές να τον αποκτήσουν λόγω της πάθησής του.