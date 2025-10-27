Όσμαν: «Είχε δίκιο ο κόουτς που αντέδρασε έτσι στο τάιμ-άουτ»
Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι και παράλληλα αναφέρθηκε και στην αντίδραση του προπονητή του στο viral, πλέον, τάιμ άουτ της Μπολόνια.
Ο Τσέντι Όσμαν είναι ένας από τους παίκτες που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τον πλέον δυναμικό τρόπο και θέλει να συνεχίσει και αύριο αναλόγως. Ο Τούρκος μίλησε για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και απάντησε και σε ερώτηση για το τάιμ άουτ της Μπολόνια και την στάση του προπονητή του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για το τι πρέπει να κάνουν μετά την ήττα από την Βίρτους και για το αυριανό ματς κόντρα στην Μακάμπι: «Ήταν μια δύσκολη ήττα. Πρέπει να παίξουμε πιο δυναμικά στην άμυνα. Η Μακάμπι είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα, που σκοράρει πολλούς πόντους, παίζει πολύς 1vs1, οπότε πρέπει να το σταματήσουμε αυτό μέσω της άμυνας μας».
Για τους παίκτες που επιστρέφουν: «Έχουμε παίκτες που είναι τραυματίες όπως όλες οι ομάδες, είναι normal γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε step-up. Όλες οι ομάδες της λίγκας είναι πολύ καλές, ωστόσο εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι».