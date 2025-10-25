Παναθηναϊκός AKTOR: Μαζεύει κομμάτια και μυαλό και συνεχίζει

Οι “πράσινοι” επέστρεψαν από την Ιταλία και καλούνται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τόσο από αγωνιστικής απόψεως, όσο και από ψυχολογικής και πνευματικής.

Το ταμείο είναι… μείον για τον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή τραγική εμφάνιση της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στη “Paladozza”.

Οι “πράσινοι” εμφανίστηκαν πολύ κατώτεροι των προσδοκιών και των περιστάσεων, παραδόθηκαν στα αγωνιστικά τους προβλήματα, δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τις ελλείψεις και άφησαν την Βίρτους να κάνει πάρτι, με τους ίδιους να μοιάζουν ανήμποροι να αντιδράσουν.

Κακά τα ψέμματα. Η χθεσινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στην ομάδα της Μπολόνια δεν είναι απλό καμπανάκι, είναι… καμπαναριό ολόκληρο.

Οι δικαιολογίες των απουσιών, των τραυματιών και αρκετές φορές και της διαιτησίας ευσταθούν σε μεγάλο επίπεδο αλλά προς τιμή όλων στην ομάδα ουδείς δε στάθηκε σε καμία από αυτές.

Η Βίρτους χθες το βράδυ ήταν ολοκληρωτικά ανώτερη του Παναθηναϊκού και κατόρθωσε να πανηγυρίσει μια πολύ σπουδαία νίκη. Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς είχε προετοιμάσει στην εντέλεια την ομάδα του, οι παίκτες του ήξεραν πάρα πολύ καλά που να “χτυπήσουν” τους αντιπάλους τους, ενώ την ίδια στιγμή ο Εργκίν αταμάν διαχειριζόταν μια ομάδα που δε μπορούσε να αντιδράσει και έδειχνε να μην έχει πλάνο στο παρκέ.

Με τους Χολς και Καλαϊτζάκη να μένουν στην Αθήνα με προβλήματα της τελευταίας στιγμής και τους Χουάντσο και Ρογκαβόπουλο να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να αγωνίζονται “σφίγγοντας” τα δόντια, είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πέρα για πέρα… προβληματικός. Γαία αγωνιστικά και πνευματικά και ψυχολογικά.

Ένα διπλό στην Μπολόνια δεν είναι… κυκλωμένο, αλλά είναι από τα διπλά που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και θα έπρεπε να το έχει πάρει. Όμως, ο Παναθηναϊκός δεν είχε το… μυαλό για να το πάρει και πλέον έχει βάλει έξτρα πίεση στον εαυτό του. Όχι γιατί χάθηκε ή κρίθηκε κάτι αλλά γιατί δεν υπάρχει χρόνος για δουλειά, μιας και οι υποχρεώσεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Προμηθέα, την Τρίτη τη Μακάμπι και την Πέμπτη “πετάει” για Μόντε Κάρλο και την αναμέτρηση της Παρασκευής με τη Μονακό.

Ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να δει άμεσα τι γίνεται με τους τραυματίες και να προσπαθήσει εν μέσω αγώνων και αεροπλάνων να “εμπνεύσει” και πάλι τους παίκτες του, έτσι ώστε να τους γυρίσει το.. τσιπάκι και να παρουσιάσουν το κανονικό τους πρόσωπο.