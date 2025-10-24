Euroleague: «Περίπατος» του Ολυμπιακού στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν

Onsports Team

Με «όπλο» την άμυνα η ελληνική ομάδα επικράτησε άνετα στην έδρα των Βαυαρών με 96-71, έχοντας μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ.

Μια… όμορφη εκδρομή αποδείχθηκε η αναμέτρηση στο Μόναχο για τον Ολυμπιακό. Τόσο άνετα επικράτησε η ομάδα του λιμανιού κόντρα στην Μπάγερν, η οποία σε κανένα σημείο του ματς δεν μπόρεσε έστω να κοντράρει το ελληνικό κλαμπ. Το τελικό σκορ (96-71) δείχνει και τη διαφορά των συλλόγων στο παρκέ.

Από την αρχή οι παίκτες του Μπαρτζώκα πήραν τα ηνία και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω τους. Από τα τέλη του πρώτου δεκαλέπτου η διαφορά άρχισε να ξεμακραίνει και ουσιαστικά το ματς κρίθηκε απ’ το ημίχρονο με το +18 του Ολυμπιακού, το οποίο διαχειρίστηκε με άνεση στο δεύτερο ημίχρονο.

Καλύτεροι παίκτες των νικητών ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Σάσα Βεζένκοφ με 19 και 18 πόντους αντίστοιχα. Πολύ καλός ο Χολ με 11. Για τους ηττημένους «πάλεψαν» μόνο ο Ομπστ (15) και ο Μάικ (10).

Το πρώτο δεκάλεπτο βρήκε τον Ολυμπιακό να είναι σκληρός στην άμυνα και να έχει τον Ντόρσεϊ με κέφια στην επίθεση. Οι Βαυαροί είχαν να αντιπαρατάξουν μόνο τον Ομπστ και έτσι οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 10’ με +8 (15-23).

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με σερί 0-7 που πήγε τη διαφορά στο 15-30. Δύο τρίποντα από Νιλικίνα και ΜακΚίσικ εκτόξευσαν την απόσταση στο +19 (19-38). Ο Ολυμπιακός διατηρούσε με άνεση διψήφιες διαφορές που μειώθηκαν μέχρι τους 14 πόντους και τελικά με τρίποντο του Γουόκαπ πήγε στο ημίχρονο με +18 (29-47).

Με σερί 0-5 άρχισε και το τρίτο δεκάλεπτο για το +23 (29-52). Η Μπάγερν έβγαλε αντίδραση και μείωσε στους 14 (44-58) με τον Ολυμπιακό να βρίσκει πέντε γρήγορους πόντους με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ και δίποντο Γουόρντ. Η διαφορά ανέβηκε ξανά στους 20 (46-66) με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 52-69.

Η Μπάγερν μείωσε στις αρχές της τέταρτης περιόδου σε 57-71, όμως ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του ματς. Ο Γκέιμπριελ στο 36’ μείωσε σε 67-79, αλλά δύο τρίποντα του Βεζένκοφ κι ένα δίποντο του Χολ έκαναν το 67-87 και έδιωξαν την όποια ανησυχία. Με τη διαφορά να εκτοξεύεται για το τελικό 71-96.

Δείτε εδώ τα αναλυτικά στατιστικά του αγώνα.