Ξέσπασμα Λεσόρ και ασπίδα για Σορτς: «Τι είδους μα……ς δημοσιεύματα είναι αυτά φίλε»!

Onsports Team

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR αντέδρασε με εκνευρισμό σε δημοσίευμα λιθουανικής ιστοσελίδας αναφορικά με πιθανούς προορισμούς για δανεισμό του Τι Τζέι Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ρόστερ γεμάτο αστέρια. Πάνω απ’ όλα όμως, είναι μια οικογένεια. Έτσι τα μέλη της ομάδας δεν ανέχονται δημοσιεύματα τα οποία αφορούν συμπαίκτες, χωρίς να έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Ματίας Λεσόρ είναι μία απ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Η λιθουανική ιστοσελίδα «basketnews» φιλοξένησε άρθρο με τους πέντε ιδανικούς προορισμούς για δανεισμό του Τι Τζέι Σορτς. Κάτι που φυσικά δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και περισσότερο έχει σκοπό να προκαλέσει αναστάτωση στους «πράσινους».

Γι’ αυτό ο Γάλλος σέντερ αντέδρασε έντονα με ανάρτηση στα social media, στην οποία εκφράζει την απορία του για το σκοπό του δημοσιεύματος, με αρκετά έντονο τρόπο:

«Τι είδους μα……ς δημοσιεύματα είναι αυτά φίλε, είστε πραγματικά περίεργοι αυτά είναι σ……α », έγραψε ο Λεσόρ σε ελεύθερη μετάφραση.