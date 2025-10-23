Ομάδες

Euroleague: Οι διαιτητές στα Βίρτους-Παναθηναϊκός AKTOR και Μπάγερν-Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 23 Οκτωβρίου 2025, 12:43
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Euroleague: Οι διαιτητές στα Βίρτους-Παναθηναϊκός AKTOR και Μπάγερν-Ολυμπιακός

Τους αξιωματούχους των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την Πέμπτη (23/10) η Euroleague.

Την Παρασκευή (24/10) το βράδυ στις 21:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται στην Μπολόνια από την Βίρτους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 21:45 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερν στο Μόναχο.

Έτσι, την Πέμπτη (23/10) η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους διαιτητές των δύο παιχνιδιών. Σ’ αυτό των «πράσινων» πρώτος ρέφερι ορίστηκε ο Σάσα Πουκλ από τη Σλοβενία, μαζί με τους Τζόρντι Αλιάγκα από την Ισπανία και Χιουζ Θεπερνιέ από την Γαλλία.

Όσον αφορά στον αγώνα των Πειραιωτών με την Μπάγερν, πρώτος θα είναι ο Μεντί Ντιφαλά από την Γαλλία, μαζί με τον Εμίλιο Πέρεθ από την Ισπανία και τον Τόμας Μπισουέλ από την Γαλλία.



