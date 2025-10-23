Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα»

Αποστολή στην Μπολόνια

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία και στάθηκε στις απουσίες που θα έχουν οι «πράσινοι», αλλά και τους παίκτες που δεν έχουν καταφέρει να προπονηθούν αλλά μετέχουν στην αποστολή.

«Είναι επικίνδυνο και δύσκολο ματς. Παίζουν καλά στην έδρα τους. Έπαιξαν δύο μεγάλα ματς εντός κόντρα σε Ρεάλ και Μονακό. Θα κοντραριστούμε με μια επιθετική ομάδα και πρέπει να είμαστε έξυπνοι σε επίθεση και άμυνα», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα έχεις κάποιος τραυματίες που δεν θα μπορούν να παίξουν σε μερικά σημαντικά ματς. Θα μας λείψει ο Χολμς που είχε καλή συνεισφορά στα δύο τελευταία ματς».

Τέλος, ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε: «Το πιο σημαντικό δεν είναι οι παίκτες που είναι τραυματίες και είναι εκτός, αλλά αυτοί που ταξιδεύουν μαζί μας, αλλά όλη τη βδομάδα δεν προπονήθηκαν. Δεν ξέρεις τι εμφάνιση θα κάνουν στο ματς. Αυτό καταστρέφει το teamwork και τις προπονήσεις. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο».