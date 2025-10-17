Ο Λεσόρ έκανε δώρο στον Πουαριέ ένα... πόστερ (video)

Οnsports Τeam

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού αποφάσισε να ευχηθεί... διαδικτυακά στον φίλο του και συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας, Βενσάν Πουαριέ για τα γενέθλιά του και έβαλε... φωτιά.

Η Εφές υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό στην Πόλη, αλλά τόσο ο Βενσάν Πουαριέ όσο και ο Ματίας Λεσόρ δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν.

Παρ' όλα αυτά οι σέντερ των δύο ομάων "έκλεψαν" την παράσταση αφού ο παίκτης του Παναθηναϊκού αποφάσισε να ευχηθεί στον φίλο του και συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας, για τα γενέθλιά του με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Ο Λεσόρ ανέβασε μια φάση από πρόσφατο αγώνα των δύο στο ΟΑΚΑ, όπου ο Λεσόρ είχε καρφώσει στο πρόσωπο του συμπατριώτη του και έγραψε:

«Χρόνια πολλά φίλε μου, δεν μπόρεσα να βρω φωτογραφία μας».

Δείτε το ποστ: