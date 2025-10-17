Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Λεσόρ έκανε δώρο στον Πουαριέ ένα... πόστερ (video)
Οnsports Τeam 17 Οκτωβρίου 2025, 16:00
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Λεσόρ έκανε δώρο στον Πουαριέ ένα... πόστερ (video)

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού αποφάσισε να ευχηθεί... διαδικτυακά στον φίλο του και συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας, Βενσάν Πουαριέ για τα γενέθλιά του και έβαλε... φωτιά. 

Η Εφές υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό στην Πόλη, αλλά τόσο ο Βενσάν Πουαριέ όσο και ο Ματίας Λεσόρ δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν. 

Παρ' όλα αυτά οι σέντερ των δύο ομάων "έκλεψαν" την παράσταση αφού ο παίκτης του Παναθηναϊκού αποφάσισε να ευχηθεί στον φίλο του και συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας, για τα γενέθλιά του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. 

Ο Λεσόρ ανέβασε μια φάση από πρόσφατο αγώνα των δύο στο ΟΑΚΑ, όπου ο Λεσόρ είχε καρφώσει στο πρόσωπο του συμπατριώτη του και έγραψε:

«Χρόνια πολλά φίλε μου, δεν μπόρεσα να βρω φωτογραφία μας». 

 Δείτε το ποστ:

 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νότιγχαμ: Θέλει να συνεχίσει ο Ποστέκογλου – «Αν μου δώσετε χρόνο ίσως τελειώσει η σεζόν με τρόπαιο»
7 λεπτά πριν Νότιγχαμ: Θέλει να συνεχίσει ο Ποστέκογλου – «Αν μου δώσετε χρόνο ίσως τελειώσει η σεζόν με τρόπαιο»
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σε συζητήσεις με Πιρόλα για νέο συμβόλαιο
32 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Σε συζητήσεις με Πιρόλα για νέο συμβόλαιο
STORIES
Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα αυτή την Κυριακή
55 λεπτά πριν Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα αυτή την Κυριακή
BET
Ημερίδα-σταθμός για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ
2 ώρες πριν Ημερίδα-σταθμός για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από τον ΟΠΑΠ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το μεγάλο φινάλε του Να με λες μαμά: Η Μαρία Κίτσου τιμωρείται, αλλά κερδίζει την κόρη της