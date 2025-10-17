Βρούτσης για τα προβλήματα στο ΣΕΦ: «Ο Ολυμπιακός έχει την απόλυτη ευθύνη της επισκευής»

Οnsports Τeam

Μετά τις νέες δυσάρεστες εικόνες στο ΣΕΦ, με το νερό της βροχής να στάζει από την οροφή, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού ξεκαθάρισε τα πράγματα μία και καλή.

Για μία ακόμα φορά έβρεξε στην Αττική και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πλημμύρισε. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού από την ημέρα που έκαναν δικό τους το ΣΕΦ, δεν έχουν καταφέρει να επιδιορθώσουν προβλήματα ζωτικής σημασίας του Σταδίου και μάλιστα υπάρχει και ατμόσφαιρα από πλευράς "ερυθρόλευκης" διοίκησης που θέλει την Κυβέρνηση να αναλαμβάνει τα έργα αυτά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης όμως, με δηλώσεις του στην εκπομπή Center Fox της Foxbet ξεκαθάρισε τα πράγματα με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τονίζοντας ότι το ΣΕΦ είναι στα χέρια του Ολυμπιακού για τα επόμενα 50 χρόνια και "Έχει την απόλυτη ευθύνη της επισκευής, της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού".

Αναλυτικά η δήλωση του κυρίου Βρούτση:

«Το κομμάτι του ΣΕΦ που αφορά το κλειστό γήπεδο, ανήκει στον Ολυμπιακό. Άρα ο Ολυμπιακός έχει κάθε δικαιοδοσία μέσα να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Ανήκει στον Ολυμπιακό. Έχει την απόλυτη ευθύνη της επισκευής, της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού. Είναι στον Ολυμπιακό, για 50 χρόνια!»