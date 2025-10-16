Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μακάμπι - Ολυμπιακός και Ισπανία - Ελλάδα
Οnsports Τeam 16 Οκτωβρίου 2025, 09:17
EUROLEAGUE

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025.

Ημέρα μπάσκετ η σημερινή, με πινελιές από τένις και χάντμπολ.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, για την 5η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (16/10).

Επίσης, η εθνική χάντμπολ γυναικών κάνει πρεμιέρα στα προκριματικά του Euro 2026, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την πανίσχυρη Ισπανία.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

18:30 Mega News Ολυμπιακός – DVTK EuroLeague γυναικών

19:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

20:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Βρυξέλλες (Κυρίως Ταμπλό)

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro 2026 (Γ)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χάντερσφιλντ – Μπόλτον EFL League One

22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Euroleague



