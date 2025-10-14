Euroleague: Απαιτητική «διαβολοβδομάδα» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Τζάμπολ σήμερα στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό να έχουν από μια εντός και μια εκτός έδρας πρόκληση.
Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ συνεχίζεται με τη δεύτερη «διπλή» εβδομάδα της σεζόν.
Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν θετικό πρόσιμο (2-1) στις 3 πρώτες αγωνιστικές και σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα» θα αντιμετωπίσουν μία κοινή αντίπαλο, την Αναντολού Εφές.
Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα επιδιώξουν να κάνουν το 3-1 υποδεχόμενοι την τουρκική ομάδα την Τρίτη (14/10) στις 21:15, μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους, για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Την Πέμπτη (16/10), στις 22:00, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 5η αγωνιστική.
O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (15/10) στις 21:15 τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens, για την 4η αγωνιστική και εν συνεχεία, την Παρασκευή (17/10) θα αγωνιστεί στην Πόλη, με αντίπαλο την Αναντολού Εφές, στις 20:30, για την 5η αγωνιστική.
O τραυματισμός του Κέντριν Ναν (αιμάτωμα στο γόνατο) δεν αποδείχτηκε σοβαρός και μετά την απουσία του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Χάνει και τα δύο ματς ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ζαλγκίρις Κάουνας 3-0
- Μονακό 2-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
- Ολυμπιακός 2-1
- Χαποέλ Τελ Αβίβ 2-1
- Βαλένθια 2-1
- Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
- Παρί 2-1
- Μπαρτσελόνα 2-1
- Παρτιζάν 2-1
- Φενερμπαχτσέ 1-2
- Αρμάνι Μιλάνο 1-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Βιλερμπάν 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 1-2
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Μπάγερν Μονάχου 1-2
- Ντουμπάι 1-2
- Μπασκόνια 0-3
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 14 Οκτωβρίου
- 20:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Novasports6
- 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Dubai BC Novasports2
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Novasports3
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Novasports4
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Μονακό Novasports5
- 21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports6
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports2
- 21:45 EuroLeague: Παρί – Μπασκόνια Novasports Start
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
- 19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5
- 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
- 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
- 20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
- 20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
- 21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2