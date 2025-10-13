Ερυθρός Αστέρας: «Πνευμονική εμβολή ο Κάρτερ»

Οnsports Τeam

Σοκ στην ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς με τον Τάισον Κάρτερ, ο οποίος θα μείνει εκτός αγνωιστικής δράσης για τρεις μήνες λόγω πνευμονικής εμβολής.

Η ατυχία συνεχίζεται για την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, καθ΄γως όπως αποκαλύφθηκε από μέσα του Βελιγραδίου ο Τάσιον Κάρτε υπέστη πνευμονική εμβολή και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους τρεις μήνες.

Έτσι η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς, πλέον, βγαίνει και πάλι στην αγορά, αναζητώντας τον αντικαταστάτη του που θα καλύψει το κενό του.

Το πρόβλημα αυτό έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα των Αϊζάια Κάνααν, Ντεβόντε Γκράχαμ, Χασιέλ Ριβέρο, Ούρος Πλάβτσιτς και Τζοέλ Μπολομπόι.