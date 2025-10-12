Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η EuroLeague υπενθύμισε σε όλους τον… εφιάλτη του Λούκα Ντόντσιτς (Video)
Onsports Team 12 Οκτωβρίου 2025, 17:37
EUROLEAGUE

Η EuroLeague υπενθύμισε σε όλους τον… εφιάλτη του Λούκα Ντόντσιτς (Video)

Η ατμόσφαιρα που χαρακτήρισε ως τη δυσκολότερη που αντιμετώπισε στην καριέρα του ο σταρ των Λέικερς, έγινε video από την EuroLeague.

Όχι μία, αλλά δύο φορές ο Λούκα Ντόντσιτς έχει εκθειάσει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Στο ΟΑΚΑ – πλέον Telekom Center Athens – κάθε αντίπαλος μπορεί να «λυγίσει» και ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί έχει να το λέει.

Πρόσφατα θυμήθηκε ξανά τον αγώνα των πλέι οφ της EuroLeague που είχε συμμετάσχει ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, με τους «πράσινους» να αρχίζουν το ματς με 20-0 και το γήπεδο να… κοχλάζει!

Αυτή η αναφορά του Ντόντσιτς έγινε αφορμή για την EuroLeague προκειμένου να διαφημίσει το προϊόν της μέσω του Παναθηναϊκού. Ποστάροντας το video από εκείνο το σερί 20-0 του «τριφυλλιού», κόντρα στη «βασίλισσα». Τα κάτι παραπάνω από 12 λεπτά, που ο Λούκα Ντόντσιτς υποδεικνύει σε όλους ως την καλύτερη και δυσκολότερη ατμόσφαιρα που συνάντησε ποτέ στην καριέρα του.

Δείτε το video:



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ
23 λεπτά πριν LIVE Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το μεγάλο ντέρμπι του ΣΕΦ
BASKET LEAGUE
Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
47 λεπτά πριν Περιστέρι – Μύκονος 89-83: Όρθιο το Περιστέρι και δύο στα δύο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
1 ώρα πριν Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved